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Сатурн отправил комету из Солнечной системы в межзвездное путешествие

Телескопы автоматизированной системы ATLAS в середине июля обнаружили комету, движущуюся к пределам Солнечной системы после близкого сближения с Сатурном. Чуть позже космический объект получил обозначение A117uUD.

Сатурн отправил комету в межзвездное путешествие / © Canva

Астрономы проанализировали данные о полете кометы и пришли к выводу, что она развила третью космическую скорость, которой достаточно для того, чтобы объект покинул Солнечную систему и отправился в межзвездное пространство. Это произошло после того, как в январе 2022 года A117uUD пережила очень близкую встречу с Сатурном.

Гравитация газового гиганта ускорила A117uUD и отправила комету в межзвездное путешествие. Воспользовавшись моделями траектории движения A117uUD, команда исследователей пришла к выводу, что комета покинет Солнечную систему со скоростью примерно 10 800 километров в час.