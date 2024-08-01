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Китайцы готовятся к первому запуску аналога Falcon 9, несмотря на неудачные статические испытания

Инженеры коммерческой компании Space Pioneer из Китая готовят свою ракету «Тяньлун-3» (Tianlong-3), которая сильно напоминает Falcon 9 от SpaceX, к первому запуску, несмотря на неудачные статические огневые испытания в июне. Тогда первая ступень носителя буквально вылетела со стенда.

«Тяньлун-3» / © Space Pioneer

Июньский инцидент привлек внимание к Space Pioneer: компанию сильно раскритиковали в Китае, так как она несколько дней не приносила извинений за аварию.

Ракета «Тяньлун-3» на стартовой площадке / © Weibo

Однако Space Pioneer, похоже, не собирается отказываться от планов. В китайских социальных сетях появились снимки «Тяньлуна-3» на стартовой площадке.