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«Будет настоящая драка»: Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы

Американский предприниматель и руководитель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился разрешить свой спор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в честном поединке.

Илон Маск (слева) и Николас Мадуро (справа) / © Getty Images

Конфликт между Маском и избранным на третий срок Николасом Мадуро возник после подведения итогов президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэле: предприниматель обвинил Мадуро в подтасовке результатов голосования, ссылаясь на данные предварительных опросов и экзитполы оппозиции.

В ответ на выпады Маска Мадуро предложил ему подраться, и миллиардер согласился.

«Мадуро сам по себе крупный парень и, вероятно, знает, как драться. Так что это будет настоящая драка», — написал Маск в соцсети X.

Основатель SpaceX поставил условие: если победит он, то Мадуро покинет пост президента Венесуэлы, а если победу одержит Мадуро, Маск дарит ему бесплатный билет на Марс.

Предприниматель считает, что этот бой будет настоящим, в отличие от долгожданного поединка с Марком Цукербергом, который должен был состояться в прошлом году. Тогда бизнесмены повздорили по поводу того, что Цукерберг создал приложение — конкурента соцсети Twitter (ныне — X), которой владеет Маск.