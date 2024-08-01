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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +908
Посты: 1707

«Будет настоящая драка»: Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы

Американский предприниматель и руководитель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился разрешить свой спор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в честном поединке.

Сообщество
# Венесуэла
# Илон Маск
# Николас Мадуро
Илон Маск (слева) и Николас Мадуро (справа) / © Getty Images
Илон Маск (слева) и Николас Мадуро (справа) / © Getty Images

Конфликт между Маском и избранным на третий срок Николасом Мадуро возник после подведения итогов президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэле: предприниматель обвинил Мадуро в подтасовке результатов голосования, ссылаясь на данные предварительных опросов и экзитполы оппозиции.

В ответ на выпады Маска Мадуро предложил ему подраться, и миллиардер согласился. 

«Мадуро сам по себе крупный парень и, вероятно, знает, как драться. Так что это будет настоящая драка», — написал Маск в соцсети X.

Основатель SpaceX поставил условие: если победит он, то Мадуро покинет пост президента Венесуэлы, а если победу одержит Мадуро, Маск дарит ему бесплатный билет на Марс.

Предприниматель считает, что этот бой будет настоящим, в отличие от долгожданного поединка с Марком Цукербергом, который должен был состояться в прошлом году. Тогда бизнесмены повздорили по поводу того, что Цукерберг создал приложение — конкурента соцсети Twitter (ныне — X), которой владеет Маск. 

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Комментарии

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1 Комментарий
1 2
1 2
5 минут назад
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Маск жирнич, рыхлый, выносливости нет. И он мажорчик и не дрался никогда. Мадуро тоже ожирел, но он хотя бы злобный волевой. Боя не будет
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1 2
5 минут назад
Маск жирнич, рыхлый, выносливости нет. И он мажорчик и не дрался никогда. Мадуро тоже ожирел, но он хотя бы злобный волевой. Боя не будет

«Будет настоящая драка»: Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы«Будет настоящая драка»: Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы

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15 часов назад
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