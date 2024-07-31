Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Появился первый автоматизированный и мобильный кирпичный завод, производящий строительные блоки в стиле Lego
Австралийская компания FBR представила новую мобильную производственную машину Mobile Crisis Construction (MCC). Она превращает щебень из разрушенных зданий в кирпичи, которые можно соединять друг с другом в стиле знаменитого конструктора Lego, создавая постройки без раствора.
Производственная машина MCC с легкостью входит в стандартный трехметровый транспортный контейнер, поэтому ее можно довольно быстро доставить в зону стихийных бедствий и, используя измельченные остатки разрушенных зданий, наладить выпуск кирпичей.
MCC не полностью автономна: для питания необходим дизельный генератор, а отдельно стоящий агрегат — для измельчения мусора и щебня в мелкий порошок, который затем подается в машину вместе с небольшим количеством цемента и воды. Помимо щебня, можно использовать и другие отходы, такие как пластиковые бутылки и стекло.
После запуска фабрика способна быстро производить кирпичи различных размеров (10 на 10, 20 на 10, 30 на 10 или 24 на 12 сантиметров). Машина также может изготовить блоки с плоским верхом для подоконников и верха стен.
Самой удаленной гипотетической границей Солнечной системы считается облако Оорта. Этот регион находится от нас на расстоянии чуть более одного светового года. Новая математическая модель двух американских ученых показала, что на самом деле наша система простирается гораздо дальше, чем предполагалось. Они выявили очень далекую область пространства, где космические объекты теоретически могут подвергаться гравитационному воздействию нашей звезды. Если предсказание окажется верным, научному сообществу, вероятно, придется пересмотреть границы Солнечной системы.
Из прошлых исследований известно, что внешность человека может подсказать его имя. Теперь ученые решили подробнее разобраться в природе этой связи и выяснить, определяют ли черты лица, присущие людям от рождения, то, как их назовут родители, либо же все происходит в обратном порядке — с годами лицо меняется таким образом, что начинает больше соответствовать имени и отражать связанные с ним социальные стереотипы.
Небольшие межзвездные космические зонды, которые инженеры собираются отправить к системе альфа Центавра в ближайшие десятилетия, планируют оборудовать световыми парусами. Эти паруса будут использовать давление солнечного света или влияние лазера на зеркальную поверхность, чтобы приводить в движение космический аппарат. Пока ученые не создали полноценный работающий прототип, поэтому проект по отправке космического флота стоит на паузе. Однако группа нидерландских исследователей заявила, что им удалось разработать крошечный световой парус, который, по словам инженеров, поможет людям достичь звезд намного раньше, чем предполагалось.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
В производстве авиадвигателей самая большая сложность — в изготовлении деталей газовых турбин. Особенно это касается дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Они соединены между собой с помощью елочных пазов — углублений в форме елочек. Сейчас они обрабатываются методом протягивания специальными блоками из быстрорежущих сталей, которые прорезают диски и формируют по окружности елочный профиль. Но в современных реалиях возникают трудности с зарубежными поставками заготовок для процесса протягивания. Это влечет за собой простои производства и серьезные финансовые затраты. Ученые Пермского Политеха предложили более эффективный способ прорезки елочных пазов в дисках газовых турбин. Он позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление протяжек из дорогостоящих быстрорежущих сталей.
Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как устроен авианосец
Долгожданный дуэт: космические нейтрино впервые отметились сразу на двух телескопах
Микробы — реальные и виртуальные. Разговор за жизнь с микробиологом Елизаветой Бонч-Осмоловской
Супергерои по соседству
Космический субботник: проекты по защите Земли от орбитального мусора
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии