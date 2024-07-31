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Появился первый автоматизированный и мобильный кирпичный завод, производящий строительные блоки в стиле Lego

Австралийская компания FBR представила новую мобильную производственную машину Mobile Crisis Construction (MCC). Она превращает щебень из разрушенных зданий в кирпичи, которые можно соединять друг с другом в стиле знаменитого конструктора Lego, создавая постройки без раствора.

Мобильная производственная машина Mobile Crisis Construction / © MCC

Производственная машина MCC с легкостью входит в стандартный трехметровый транспортный контейнер, поэтому ее можно довольно быстро доставить в зону стихийных бедствий и, используя измельченные остатки разрушенных зданий, наладить выпуск кирпичей.

Строительные блоки в стиле Lego, которые создает Mobile Crisis Construction / © MCC

MCC не полностью автономна: для питания необходим дизельный генератор, а отдельно стоящий агрегат — для измельчения мусора и щебня в мелкий порошок, который затем подается в машину вместе с небольшим количеством цемента и воды. Помимо щебня, можно использовать и другие отходы, такие как пластиковые бутылки и стекло.

© New Atlas

После запуска фабрика способна быстро производить кирпичи различных размеров (10 на 10, 20 на 10, 30 на 10 или 24 на 12 сантиметров). Машина также может изготовить блоки с плоским верхом для подоконников и верха стен.