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Китайский космоплан имеет секретное военное назначение, заявили эксперты

Американские военные и эксперты по космической безопасности считают, что китайский космический самолет «Шэньлун» («Дракон») может использоваться для испытания военных технологий на орбите.

Условное изображение китайского многоразового космоплана / © Erik Simonsen / Getty Images

Во время интервью агентству Reuters, эксперты заявили, что некоторые из последних маневров беспилотного космического самолета «Шэньлун» позволяют предположить, что он может также использоваться для борьбы со спутниками.

В конце мая и начале июня 2024 года китайский космоплан выпускал неизвестные объекты на орбиту, которые вначале удалялись от самолета, а затем сближались с ним. Предположительно, речь шла о специальных спутниках или части оборудования, которое будет следить за отработкой маневров космоплана перед окончанием его миссии и возвращением на Землю.

Однако теперь эксперты считают, что китайский космоплан мог испытывать военные технологии, в частности создавать помехи спутникам или даже захватывать их, эти маневры, возможно, и отрабатывались в ходе запуска аппаратов космопланом. С другой стороны, Китай может испытывать технологию для захвата спутников, чтобы дозаправить их на орбите.