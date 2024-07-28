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Гориллы стали зависимыми от смартфонов

У смотрителей зоопарков теперь появилась новая проблема, касающаяся их подопечных горилл: ограничить их времяпровождение у экранов смартфонов.

Девушка показывает видео на смартфоне горилле / © Toronto Star

Как сообщает издание Wall Street Journal, зоопарки по всей Северной Америке начали пытаться обуздать одержимость животных смартфонами, которая наблюдается в последние годы, поскольку все больше посетителей начинают показывать животным изображения и видео на экранах через стеклянные стены вольеров.

За последние несколько лет в зоопарках крупных городов начали появляться сообщения о том, что гориллы, часто приходят в восторг, видя свои изображения на экранах смартфонов, и становятся одержимыми или даже «зависимыми» от гаджетов.

Например, в Торонто в прошлом году сотрудники зоопарка начали вывешивать плакаты, призывающие посетителей не показывать экраны смартфонов животным, которые зачастую настолько увлечены ими, что это начинает менять их поведение, поскольку обезьяны стремятся проводить все больше времени перед экранами смартфонов.