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Гориллы стали зависимыми от смартфонов
У смотрителей зоопарков теперь появилась новая проблема, касающаяся их подопечных горилл: ограничить их времяпровождение у экранов смартфонов.
Как сообщает издание Wall Street Journal, зоопарки по всей Северной Америке начали пытаться обуздать одержимость животных смартфонами, которая наблюдается в последние годы, поскольку все больше посетителей начинают показывать животным изображения и видео на экранах через стеклянные стены вольеров.
За последние несколько лет в зоопарках крупных городов начали появляться сообщения о том, что гориллы, часто приходят в восторг, видя свои изображения на экранах смартфонов, и становятся одержимыми или даже «зависимыми» от гаджетов.
Например, в Торонто в прошлом году сотрудники зоопарка начали вывешивать плакаты, призывающие посетителей не показывать экраны смартфонов животным, которые зачастую настолько увлечены ими, что это начинает менять их поведение, поскольку обезьяны стремятся проводить все больше времени перед экранами смартфонов.
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Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
Несмотря на то что вода практически всегда у нас на виду, процесс ее кристаллизации все еще загадочен. Известно примерно два десятка структурных разновидностей льда. Из них только одна — лед-I — образуется при обычных для Земли условиях. Японские физики выяснили, что образование льда у поверхности жидкой воды может начаться с крошечного прекурсора со структурой, похожей на «нулевой» лед.
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