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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
13 минут назад
Рейтинг: +908
Посты: 1695

Представлен дизайн двигателя, который должен стать мощнейшим в мире

Бренд Nilu27, созданный дизайнером Александром Селипановым, показал изображение атмосферного двигателя для своего будущего гиперкара.

Сообщество
# дизайн
# концепты
Изображение атмосферного двигателя для гиперкара Nilu27 / © Александр Селипанов
Изображение атмосферного двигателя для гиперкара Nilu27 / © Александр Селипанов

Вместе с тизером стали известны дополнительные характеристики мотора V12: его объем составит 6,5 литра, а мощность мотора может превысить 1000 лошадиных сил. Таким образом, двигатель может стать мощнейшим в мире безнаддувным агрегатом.

Первую модель Nilu27 представят 15 августа, во время автошоу в Pebble Beach.

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# колонизация
# Моа
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# вымершие виды
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# авиадвигатели
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# база на Луне
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что делать, что делать... Гнать хунту.

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19 минут назад
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Вов Voldemar
49 минут назад
Смысл вообще создавать там базы? Там полезных ископаемых нету, ничего нету

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Anonymous Red
1 час назад
Anakin, то самое духовное "повсюду" приводит к ещё большему количеству воин.... Духовное должно быть внутри, и на том все.

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Дмитрий Карпов
1 час назад
это еще что! вот у нас вилсаком дроптестами проверяет)

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Иван Колупаев
2 часа назад
сергей, э-э не скажите - канал про скибиди-туалеты набрал на ютубе 5 млрд просмотров. https://ru.wikipedia.org/wiki/Skibidi_Toilet#cite_note-9

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Дмитрий Белкин
2 часа назад
Блокировка точно у всех? Или толком Кремля? И Ростелекома😆😆😆

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FMR Tech
3 часа назад
Задолбали копипастить все одну и ту же нерабочую ахинею. НУ НЕ РАБОТАЕТ ЭТО!!!

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ZZ
3 часа назад
Терра777, никак

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Masyanya Masyanya
3 часа назад
Матвей, судя по всему, имеются ввиду жители сельской местности

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Иван, это анал Луны никому там не понравится...

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Терра777
4 часа назад
А в приложении на телевизоре как?

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Fedro Efirium
5 часов назад
Андрей, АфроЛуники - афролунатики

Рассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиацииРассчитана глубина, на которой лунные базы смогут защитить людей от радиации

Alex
5 часов назад
Sonya, внизу в комментарии написано, что работает goodbye dpi

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Джимми Хопкинс
5 часов назад
gold, ты по-моему, совсем дурачок, если не в курсе, что современные телевизоры используются просто для вывода контента из разных источников. Ты можешь

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