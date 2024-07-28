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Представлен дизайн двигателя, который должен стать мощнейшим в мире

Бренд Nilu27, созданный дизайнером Александром Селипановым, показал изображение атмосферного двигателя для своего будущего гиперкара.

Изображение атмосферного двигателя для гиперкара Nilu27 / © Александр Селипанов

Вместе с тизером стали известны дополнительные характеристики мотора V12: его объем составит 6,5 литра, а мощность мотора может превысить 1000 лошадиных сил. Таким образом, двигатель может стать мощнейшим в мире безнаддувным агрегатом.

Первую модель Nilu27 представят 15 августа, во время автошоу в Pebble Beach.