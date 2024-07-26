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SpaceX провела испытание ракеты Falcon 9 для возобновления полетов

Инженеры компании Илона Маска на площадке SLC-40 во Флориде провели статическое огневое испытание ракеты Falcon 9 в рамках ее подготовки к следующему запуску.

Статическое огневое испытание ракеты Falcon 9 / © Spaceflight

Испытание было необходимо выполнить для требования Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для возвращения ракеты к полетам, которые, возможно, уже начнутся 27 июля.

© Spaceflight

Ожидается, что следующим запуском компании станет миссия Starlink-10.4 для отправки в космос новой партии спутников-связи.

Напомню, что 12 июля вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX во время запуска спутников Starlink не смогла осуществить повторное включение своего двигателя Merlin Vacuum и вывести аппараты на нужную орбиту. Поэтому сейчас инженеры SpaceX и чиновники из FAA разбираются в проблеме.