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Наземный телескоп средь бела дня получил снимок приближения корабля Starliner к МКС

Инфракрасные телескопы, сканирующие небо в течение дня, наблюдали за тем, как первый пилотируемый космический корабль Starliner компании Boeing приблизился к Международной космической станции 6 июня 2024 года.

Starliner приближается к МКС / © Boeing

Команда Boeing Laser & Electro-Optical Systems сделала потрясающий снимок Starliner во время его приближения к космической станции, используя передовую технологию дневного слежения за спутниками компании, базирующуюся в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Система объединяет телескоп с большой апертурой и коротковолновый инфракрасный датчик, а также специализированное крепление с компьютерным управлением для компенсации вращения Земли.

Наземный телескоп компании Boeing отслеживает МКС над США с расстояния более 417 километров / © Boeing

Космический корабль CST-100 Starliner компании Boeing с экипажем из двух астронавтов NASA прибыл на МКС в начале лета и до сих пор остается пристыкованным к станции из-за ряда неисправностей, возникших во время полета.