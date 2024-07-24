Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

GM представила роскошный электрический кабриолет

Электрический кабриолет Cadillac Solei / © General Motors

Салон Cadillac Solei отделан кожей с дорогими породами дерева, а также использованы инновационные материалы вроде ткани из грибного мицелия. Электромобиль получил небольшой холодильник, набор дорогой посуды и широкий дисплей на всю переднюю панель.

Электрический кабриолет Cadillac Solei / © General Motors

Характеристики кабриолета не раскрываются, однако известно, что Cadillac Solei получил аккумуляторную батарею емкостью 111 киловатт-часов, а также двухмоторную полноприводную систему мощностью около 600 лошадиных сил, которая позволит электромобилю разгоняться до 100 километров в час за 3,8 секунды и проезжать около 480 километров на одной зарядке.

Салон электрического кабриолета Cadillac Solei / © General Motors

Салон электрического кабриолета Cadillac Solei / © General Motors

© Carscoops