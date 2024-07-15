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Запуск самой дорогой и амбициозной миссии NASA по исследованию планет может сорваться

Дата запуска зонда Europa Clipper для изучения Европы — одного из спутников Юпитера, под ледяной поверхностью которого скрывается огромный океан — теперь под вопросом. Эта миссия считается самой дорогой и амбициозной экспедицией NASA по исследованию планет: ее стоимость составляет 4,25 миллиарда долларов США.

Художественная иллюстрация зонда Europa Clipper во время пролета вблизи ледяной луны Юпитера / © NASA

Дело в том, что инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL), проводя испытания МОП-транзисторов (мосфетов), необходимых для регулировки напряжения Europa Clipper, обнаружили, что эти детали не выдерживают даже низкие дозы радиации, тогда как в районе Юпитера самая интенсивная радиационная среда во всей Солнечной системе.

Теперь специалисты в спешном порядке пытаются определить, какое количество транзисторов может не выдержать суровых условий космоса и сколько времени займет их замена.

Проблема в том, что запуск Europa Clipper к ледяной луне Юпитера запланирован на 10 октября 2024 года. Если он не состоится в отведенный срок, то следующие окна для запуска откроются только в 2025-м и 2026-м. Более того, тогда зонду потребуется совершить дополнительный гравитационный маневр вокруг Земли, что увеличит время прибытия аппарата к Европе и повлечет дополнительные расходы.