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Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд

Автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер», или Parker Solar Probe, — 29 июня 2024 года развил скорость в 635 266 километров в час (примерно в 500 раз превышает скорость звука), став самым быстродвижущимся объектом, созданным человеком.

Солнечный зонд «Паркер», фантазия художника / © NASA

Однако, как отметило издание Science Alert, это далеко не предел возможностей «Паркера». Зонд продолжает набирать скорость благодаря гравитационному маневру, полученному от Венеры.

Ожидается, что он разовьет скорость в 692 000 километров в час во время нового сближения с Солнцем в 2025 году.