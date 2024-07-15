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Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд
Автоматический космический аппарат NASA для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер», или Parker Solar Probe, — 29 июня 2024 года развил скорость в 635 266 километров в час (примерно в 500 раз превышает скорость звука), став самым быстродвижущимся объектом, созданным человеком.
Однако, как отметило издание Science Alert, это далеко не предел возможностей «Паркера». Зонд продолжает набирать скорость благодаря гравитационному маневру, полученному от Венеры.
Ожидается, что он разовьет скорость в 692 000 километров в час во время нового сближения с Солнцем в 2025 году.
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