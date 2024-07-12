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YouTube заблокируют в России в сентябре?

«Газета.Ru» со ссылкой на неназванные источники, «близкие к администрации президента», утверждает, что американский видеохостинг YouTube заблокируют в России в сентябре 2024 года.

Логотип видеохостинга YouTube / © Getty Images

Новость появилась на фоне сообщений провайдера цифровых услуг и решений «Ростелеком» о том, что с сегодняшнего дня российские пользователи YouTube могут столкнуться с замедлением скорости загрузки и ухудшением качества видеороликов. По данным «Ростелекома», это вызвано проблемами с оборудованием в России, которое на справляется с трафиком.

Комментируя слухи о блокировке YouTube, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у руководства страны нет планов по ограничению доступа к американскому видеохостингу.