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Новый микрогравитационный 3D-принтер испытали в суборбитальном полете

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) провели успешные испытания микрогравитационного 3D-принтера нового поколения SpaceCAL во время пилотируемого суборбитального полета миссии Virgin Galactic 07.

3D-принтер SpaceCAL / © Virgin Galactic

Во время пробного запуска SpaceCAL за 140 секунд напечатал четыре предмета из жидкого пластика. Среди них — модели космических шаттлов и небольшие буксиры под названием Benchys, которые уже использовали в качестве эталонов для оценки качества и производительности 3D-принтеров.

Новый принтер, в отличие от своих предшественников, способен создавать сложные детали всего за 20 секунд, тогда как старым моделям аналогичных устройств обычно требовалось несколько часов.

Помимо этого, SpaceCAL — довольно универсальное устройство: он способен печатать предметы не только из жидкого пластика, но и более чем из 60 различных материалов, включая силиконы, стеклянные композиты и различные биоматериалы.