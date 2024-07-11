Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Николас Кейдж боится, что ИИ «украдет» его тело

Николас Кейдж / © Getty Images

В большом интервью изданию The New Yorker актер рассказал, что недавно позволил полностью сканировать свое тело и «поместить в компьютер». Теперь Кейдж боится, что ИИ может украсть его образ и после смерти актера делать все, что захочет с его лицом или внешним обликом.

Вообще Кейдж испытывает страх перед новыми технологиями, так в прошлом году актер сообщил, что его короткая роль Супермена в фильме «Флэш» отличалась от того, что снимали на самом деле в студии.

«То, что я должен был делать, это просто стоять и наблюдать разрушение вселенной. Когда я пошел в кино, там [на экране] был я, сражающийся с гигантским пауком», — вспоминает Кейдж. В том же интервью Кейдж назвал эту технологию «кошмаром».

Примечательно, что Кейдж также подвергся цифровому омоложению с помощью ИИ во время съемок фильма 2022 года «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

Похоже, что работа актеров, как и художников уже не будет прежней.