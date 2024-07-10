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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +188
Посты: 373

В Китае создали радар, способный отслеживать гиперзвуковые ракеты с беспрецедентной точностью

Группа исследователей под руководством профессора кафедры электронной инженерии Чжэн Сяопина из Университета Цинхуа сообщила, что создала радар, способный отслеживать 10 гиперзвуковых ракет, приближающихся на скорости М=20 (число Маха, примерно 24 500 километров в час) с беспрецедентной точностью, а также выявлять ложные цели.

Сообщество
# гиперзвуковые ракеты
# Китай
# оружие
# технологии
Рендер запуска гиперзвуковых ракет AGM-183A / © Lockheed Martin / USAF
Рендер запуска гиперзвуковых ракет AGM-183A / © Lockheed Martin / USAF

Во время моделирования и испытаний новый радар показал ошибку в 28 сантиметров при оценке расстояния до ракеты,летящей со скоростью около семи километров в секунду, а точность оценки ее скорости составила 99,7%. Ранее считалось, что достичь подобных показателей невозможно.

Ученые включили в конструкцию радара лазеры, за счет чего радиолокационная система смогла генерировать и обрабатывать гораздо более сложные микроволновые сигналы, чем раньше, при этом точно измеряя высокоскоростные объекты. Новый радар, по словам ученых, способен обнаруживать объекты на дальности свыше 600 километров.

Прогресс в радиолокационных технологиях может подстегнутьгонку по созданию гиперзвукового оружия.

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