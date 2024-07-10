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Президент США обвинил Россию в агрессии по отношению к Урану
Во время саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне, американский президент Джо Байден заявил, что союзники будут защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса на земле, море, в киберпространстве и космосе.
Затем Байден коснулся темы Украины и традиционно оговорился, сообщив участникам саммита, что «Путин хочет уничтожить культуру Урана».
В принципе, ошибка пришлась к месту, ведь президент США не зря упомянул, что НАТО готово сдерживать агрессию в космосе.
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