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«Охотник за астероидами» NASA скоро сгорит в атмосфере Земли
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что орбитальный телескоп NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) проведет последние наблюдения 31 июля, 8 августа его переведут в спящий режим, а в конце 2024-го или в начале 2025 года аппарат сгорит в атмосфере Земли.
NEOWISE расположен на орбите более 14 лет и за это время провел немало наблюдений. Телескоп помогал изучать далекие галактики, астероиды и кометы в Солнечной системе.
За годы работы аппарат предоставил данные о 3000 околоземных астероидов, из которых 215 впервые обнаружили именно приборы NEOWISE.
В 2027 году NASA планирует запустить на орбиту преемника NEOWISE — новый инфракрасный телескоп NEO Surveyor. Он займется поиском и обнаружением астероидов и комет, которые могут угрожать Земле.
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