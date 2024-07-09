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«Охотник за астероидами» NASA скоро сгорит в атмосфере Земли

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что орбитальный телескоп NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) проведет последние наблюдения 31 июля, 8 августа его переведут в спящий режим, а в конце 2024-го или в начале 2025 года аппарат сгорит в атмосфере Земли.

Космический телескоп NEOWISE в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech

NEOWISE расположен на орбите более 14 лет и за это время провел немало наблюдений. Телескоп помогал изучать далекие галактики, астероиды и кометы в Солнечной системе.

За годы работы аппарат предоставил данные о 3000 околоземных астероидов, из которых 215 впервые обнаружили именно приборы NEOWISE.

Концепт телескопа NEO Surveyor / © NASA / JPL-Caltech

В 2027 году NASA планирует запустить на орбиту преемника NEOWISE — новый инфракрасный телескоп NEO Surveyor. Он займется поиском и обнаружением астероидов и комет, которые могут угрожать Земле.