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Индийская орбитальная станция будет больше, чем планировалось

Индийская орбитальная космическая станция / © ISRO

Новые подробности о BAS показывают, что ее общая масса станции увеличилась в два раза по сравнению с предыдущими планами, и теперь составляет 52 тонны.

Максимальная вместимость также была увеличена до шести человек, а стандартное количество членов экипажа, постоянно работающих на станции будет равно трем — четырем космонавтам.

Первая очередь индийской орбитальной космической станции, согласно планам ISRO, будет построена к 2028 году, а целиком станция должна быть готова к 2035 году.