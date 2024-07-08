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Индийская орбитальная станция будет больше, чем планировалось
Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала новое изображение своей будущей национальной орбитальной станции Bharatiya Antariksh Station (BAS).
Новые подробности о BAS показывают, что ее общая масса станции увеличилась в два раза по сравнению с предыдущими планами, и теперь составляет 52 тонны.
Максимальная вместимость также была увеличена до шести человек, а стандартное количество членов экипажа, постоянно работающих на станции будет равно трем — четырем космонавтам.
Первая очередь индийской орбитальной космической станции, согласно планам ISRO, будет построена к 2028 году, а целиком станция должна быть готова к 2035 году.
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Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.
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