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Маск сообщил, как назвал бы первый город на Красной планете

В ответ на пост одного из пользователей социальной сети Х о том, как стоит назвать первый город людей на Марсе, руководитель технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил: «Бар».

Марс, в центре видна гигантская система каньонов Долины Маринер / © NASA

Прочитав вариант Маска, многие пользователи увидели в название отсылку к шоколадному батончику Mars. Ведь, словосочетание «Mars bar» с английского дословно переводится как «батончик Mars».

Любители филологии заметили, что этимология слова «bar» восходит к древнеанглийскому языку, в котором слово «bearu» обозначало рощу или огороженную территорию. Таким образом, по их мнению Маск, намекнул на город, огороженный куполом, где будут произрастать земные деревья.

Другие пользователи предложили назвать первый марсианский город в честь самого американского предпринимателя — Илонград, Илонвиль, Маскелон, Маскбург, Илонобад или аналогичным образом.