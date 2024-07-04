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Николай Головин
Николай Головин
32 минуты назад
Рейтинг: +185
Посты: 367

Mars Express запечатлел огромный «шрам» на поверхности Красной планеты

Специалисты Европейского космического агентства показали новую фотографию, которую сделала автоматическая межпланетная станция Mars Express. На снимке запечатлена темная неровная структура, прорезающая местность у подножия огромного вулкана и напоминающая «шрам».

Сообщество
# Борозда Аганиппы
# космос
# Марс
# фотографии
Борозда Аганиппы / © ESA / DLR / FU Berlin
Борозда Аганиппы / © ESA / DLR / FU Berlin

Эта структура называется Бороздой Аганиппы, ее протяженность — примерно 600 километров. «Шрам» пересекает подножие одного из крупнейших марсианских вулканов — горы Арсия в районе нагорья Провинции Фарсида.

Диаметр основания горы Арсия составляет 435 километров, она возвышается над окружающими равнинами более чем на девять километров. Для сравнения: самый высокий вулкан на Земле, Охос-дель-Саладо на границе Аргентины и Чили, достигает высоты менее семи километров.

Топография Борозды Аганиппы © ESA / DLR / FU Berlin
Топография Борозды Аганиппы © ESA / DLR / FU Berlin

Исследователи не знают, как и когда возникла Борозда Аганиппы. Возможно, она образовалась, когда магма, поднимавшаяся под колоссальной массой вулканов Фарсиды, вызвала растяжение и растрескивание коры Марса.

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# Марс
# терраформирование Марса
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