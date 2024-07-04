Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Mars Express запечатлел огромный «шрам» на поверхности Красной планеты
Специалисты Европейского космического агентства показали новую фотографию, которую сделала автоматическая межпланетная станция Mars Express. На снимке запечатлена темная неровная структура, прорезающая местность у подножия огромного вулкана и напоминающая «шрам».
Эта структура называется Бороздой Аганиппы, ее протяженность — примерно 600 километров. «Шрам» пересекает подножие одного из крупнейших марсианских вулканов — горы Арсия в районе нагорья Провинции Фарсида.
Диаметр основания горы Арсия составляет 435 километров, она возвышается над окружающими равнинами более чем на девять километров. Для сравнения: самый высокий вулкан на Земле, Охос-дель-Саладо на границе Аргентины и Чили, достигает высоты менее семи километров.
Исследователи не знают, как и когда возникла Борозда Аганиппы. Возможно, она образовалась, когда магма, поднимавшаяся под колоссальной массой вулканов Фарсиды, вызвала растяжение и растрескивание коры Марса.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Возвращение американских астронавтов на Луну ожидается в 2026 году, с опозданием на пару лет от первоначальных планов миссии Artemis III. Как показала внутренняя оценка всего проекта в космическом агентстве, и эти сроки будут сорваны с очень большой вероятностью. Не считая проблем со скафандрами (они не готовы) и теплозащитным экраном корабля Orion (он повел себя хуже ожидаемого в первом испытательном полете), подводит еще SpaceX: компания не успевает доделать Starship HLS вовремя.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Тяга к звездам
Двухступенчатые алмазные наковальни, или Как достичь давления в девять миллионов атмосфер
«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым
Веселые картинки: почему «ВКонтакте» переходит на мемы и к чему это приведет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии