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Новые немецкие спутники-шпионы вышли из строя до ввода в эксплуатацию

В декабре прошлого года ракета Falcon 9 компании SpaceX по заказу Вооруженных сил Германии вывела на низкую околоземную орбиту два новых спутника-шпиона SARah.

Ракета Falcon 9 со спутниками SARah на борту перед их запуском в космос / © SpaceX

После запуска немецкая компания OHB отчиталась, что ее аппараты вышли на заданные орбиты и завершили формирование нового созвездия военных спутников, состоящего из трех разведывательных аппаратов.

Однако спустя шесть месяцев спутники так и не были введены в эксплуатацию. По данным немецкого издания Der Spiegel, инженеры OHB не смогли развернуть их антенны.

В результате властям Германии сообщили о том, что два новых спутника, вероятно, вообще не введут в эксплуатацию.