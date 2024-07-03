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Новые немецкие спутники-шпионы вышли из строя до ввода в эксплуатацию
В декабре прошлого года ракета Falcon 9 компании SpaceX по заказу Вооруженных сил Германии вывела на низкую околоземную орбиту два новых спутника-шпиона SARah.
После запуска немецкая компания OHB отчиталась, что ее аппараты вышли на заданные орбиты и завершили формирование нового созвездия военных спутников, состоящего из трех разведывательных аппаратов.
Однако спустя шесть месяцев спутники так и не были введены в эксплуатацию. По данным немецкого издания Der Spiegel, инженеры OHB не смогли развернуть их антенны.
В результате властям Германии сообщили о том, что два новых спутника, вероятно, вообще не введут в эксплуатацию.
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