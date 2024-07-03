  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
13 минут назад
Рейтинг: +595
Посты: 1524

Neuralink отменила вторую операцию по имплантации мозгового чипа человеку

По данным информационного агентства Bloomberg, в июне компания Илона Маска собиралась провести имплантацию нейрочипа второму человеку, однако операцию отменили из-за медицинских проблем у пациента. Теперь Neuralink ищет другого кандидата для вживления своего устройства ему в мозг.

Сообщество
# Neuralink
# технологии
3D-модель имплантата Neuralink / © Neuralink
3D-модель имплантата Neuralink / © Neuralink

Если Neuralink удастся найти другого подходящего человека, компания планирует провести операцию в следующем месяце в Неврологическом институте Барроу в Фениксе (штат Аризона). Сама компания не делала никаких заявлений об отмене операции.

Ранее первый пациент Neuralink, 29-летний Нолан Арбо, тело которого уже около восьми лет парализовано ниже плеч после несчастного случая, рассказал, как он пользуется возможностями имплантата, играя в видеоигры.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Июл
Бесплатно
От Бабы-Яги до старухи Цинги
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Уникальная история совы-сипухи в Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Июл
Бесплатно
Астрономическая аэронавигация
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Июл
400
Если вас лечит врач, купивший диплом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Кто придумал иврит?
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Старение и мозг
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Июл
Бесплатно
Биомаркеры старения – ключ к долголетию
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
05 Июл
Бесплатно
Экскурсия в АО «Лыткаринский завод оптического стекла»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
05 Июл
900
Демоны русского средневековья
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
4 часа назад
Юлия Трепалина

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.

Биология
# домашние животные
# домашние питомцы
# кошки
# поведение животных
# психология животных
Вчера, 15:46
Александр Корнев

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.

Технологии
# земледелие
# продуктовая безопасность
# скот
# скотоводство
# солнечные батареи
Позавчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
27 июня
Nadya

Ученые предложили упрочнить бетон с помощью газированной воды

Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.

Физика
# бетон
# материалы
# углекислый газ
28 июня
Даниил Сухинов

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

В новой работе математики из Великобритании предположили, что отсутствие мужской лактации и грудного вскармливания у плацентарных млекопитающих — эволюционная стратегия, не связанная с неопределенностью биологического отцовства и конкуренцией. По их мнению, причинами такого разделения обязанностей родителей могут быть живорождение и опасность передачи микробиома молока, которые вместе генерируют соответствующее эволюционное давление отбора.

Биология
# грудное вскармливание
# млекопитающее
# потомство
# самец
# самка
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
21 июня
Nadya

В Австралии обнаружили остатки земной коры, образовавшейся в момент «рождения» планеты

Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.

Геология
# Австралия
# горная порода
# земная кора
Позавчера, 14:26
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Внутренний аудит NASA показал реальную готовность лунной программы к высадке в 2026 году

    7 минут назад

  2. Смешение энергетиков и алкоголя в молодости нарушило работу мозга в зрелости

    3 часа назад

  3. Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

    4 часа назад

  4. Разработка Пермского Политеха позволит делать из рисовой шелухи товарные продукты

    5 часов назад
Выбор редакции

«Багратион»: удар Красной армии, который удивил даже Красную армию

24 июня

Последние комментарии

Иван Колупаев
13 минут назад
Уж прямо "провального" 🥲 любят блохеры кликбейтные заголовки. По сути двигатель выдал тягу больше расчетной вот ступень и сорвало. И можно

Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9Появилось новое видео с провального испытания китайского аналога Falcon 9

Иван Колупаев
31 минута назад
Дождиков, смотри я скребу этот столбик и человек приносит мне еду 😅

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебельУченые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Иван Колупаев
36 минут назад
Виктор, да недавно пробегала статья про медный двигатель с криогенным охлаждением. Но опять вы подловили автора )) конечно на криогенном топливе

Индия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на ЛунуИндия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на Луну

Alex Cron
2 часа назад
Самые старые деревья прорастают в новой Зеландии. Им порядка 6 тысяч лет. И произрастали они ещё в юрском периоде, и ни как не изменились с того

Самые старые деревья на ЗемлеСамые старые деревья на Земле

Дождиков Антон
2 часа назад
Шнобелевская премия гарантирована:) Чтобы кошка не драла мебель - берете когтеточку-столбик и каждый день ставите на нее еду, скребете пальцами по

Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебельУченые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Александр Березин
2 часа назад
Ирина, 100-процентных подтверждений для мест, где пока не был человек не бывает -- см. решение Королева про "Луна твердая". Но ближайшие 10-15 лет

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Виктор Ларионов
2 часа назад
Иван, ну а двигатель-то с рабочим телом, сжигаемым при тысячах °С, каким боком криогенный???

Индия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на ЛунуИндия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на Луну

Ирина
2 часа назад
Александр, даже в этой ссылке нет 100% подтверждения. Впрочем, кто знает... Вы продолжаете верить, что Марс наш запасной вариант, я продолжаю считать

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Сергей Марачев
2 часа назад
Ну вот, casus belli. Ждём ответку от чат ботов.

OpenAI заблокировала ИИ, который баллотировался на пост мэра в СШАOpenAI заблокировала ИИ, который баллотировался на пост мэра в США

Дмитрий Гаврилов
3 часа назад
Смешно, то же самое про пшеницу можно сказать - занимает площадь, которая, если поставить там СЭС, позволила бы обогреть миллирад домохозяйств, или

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Иван Колупаев
3 часа назад
Виктор, сразу видно что вы сами никогда платы не расхищали 😁 Платы выдергиваются из разъемов, а потом уж складываются в мешки. В собранном виде

Утвержден график создания Российской орбитальной станцииУтвержден график создания Российской орбитальной станции

Александр Березин
3 часа назад
1, 1, вы не ответили на мой вопрос о том, зачем вы исказили мой заголовок. Хотя я прямо написал вам: "На этот вопрос вам придется ответить в следующем

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Андрей
4 часа назад
Температура (медь тугоплавкостью не отличается, её только на внутреннем контуре серийных ракетных двигателей используют ввиду высокой

Ракетный двигатель, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере, успешно прошел испытанияРакетный двигатель, спроектированный ИИ и напечатанный на 3D-принтере, успешно прошел испытания

Александр Березин
4 часа назад
1, вы не ответили на мой вопрос о том, зачем вы исказили мой заголовок. Хотя я прямо написал вам: "

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Андрей
4 часа назад
Александр, юмор засчитан, осталось только загрузить электричество в бочки. Кстати, это не тот Ордос, в котором была Академия высокого волшебства

Китай запланировал строительство самой мощной солнечной электростанции в миреКитай запланировал строительство самой мощной солнечной электростанции в мире

Марина Круглова
4 часа назад
И., "умственно альтернативно одаренная...)" - а ты или дегенерат, или инцел. "почему женщины не соревнуются с мужчинами в шахматы)" - потому что на

Математики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудьюМатематики объяснили, почему самцы млекопитающих не вскармливают детенышей грудью

Андрей
4 часа назад
Александр, если там не сажают, значит там сразу расстреливают:). Если серьёзно, то большинство пахотных земель находится в собственности крупных

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Андрей
5 часов назад
Дмитрий, так панели СЭС в мандариновых посадках никто и не ставит. Да и на одних мандаринах долго не протянешь, даже в Аргентине. А вот рынок

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Андрей
5 часов назад
"Выпас овец рядом с солнечными батареями, например, оказался эффективным методом разведения скота — источника калорий" Это как, пардон? Предлагаю

Солнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человекСолнечные батареи заняли землю, с которой можно прокормить миллионы человек

Базар Вокзал
5 часов назад
Free, а Земля стоит на китах, которые стоят на черепахе)) ото ты додик печальный

Экипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуацииЭкипаж МКС подняли по тревоге для экстренной эвакуации

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно