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Neuralink отменила вторую операцию по имплантации мозгового чипа человеку
По данным информационного агентства Bloomberg, в июне компания Илона Маска собиралась провести имплантацию нейрочипа второму человеку, однако операцию отменили из-за медицинских проблем у пациента. Теперь Neuralink ищет другого кандидата для вживления своего устройства ему в мозг.
Если Neuralink удастся найти другого подходящего человека, компания планирует провести операцию в следующем месяце в Неврологическом институте Барроу в Фениксе (штат Аризона). Сама компания не делала никаких заявлений об отмене операции.
Ранее первый пациент Neuralink, 29-летний Нолан Арбо, тело которого уже около восьми лет парализовано ниже плеч после несчастного случая, рассказал, как он пользуется возможностями имплантата, играя в видеоигры.
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