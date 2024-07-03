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Neuralink отменила вторую операцию по имплантации мозгового чипа человеку

По данным информационного агентства Bloomberg, в июне компания Илона Маска собиралась провести имплантацию нейрочипа второму человеку, однако операцию отменили из-за медицинских проблем у пациента. Теперь Neuralink ищет другого кандидата для вживления своего устройства ему в мозг.

3D-модель имплантата Neuralink / © Neuralink

Если Neuralink удастся найти другого подходящего человека, компания планирует провести операцию в следующем месяце в Неврологическом институте Барроу в Фениксе (штат Аризона). Сама компания не делала никаких заявлений об отмене операции.

Ранее первый пациент Neuralink, 29-летний Нолан Арбо, тело которого уже около восьми лет парализовано ниже плеч после несчастного случая, рассказал, как он пользуется возможностями имплантата, играя в видеоигры.