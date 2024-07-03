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Обзорный телескоп VLT получил изображение остатков гигантской звезды

Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории (ESO), опубликовали новое изображение остатка сверхновой в созвездии Паруса, который находится на расстоянии 800 световых лет от Земли.

Остаток сверхновой в созвездии Паруса / © ESO / VPHAS+ team. Acknowledgement: Cambridge Astronomical Survey Unit

Ученые считают, что газовые пряди, которые можно наблюдать на снимке, остались после того, как в исследуемом регионе взорвалась массивная звезда.

Светило исчерпало запасы термоядерного топлива, что привело к коллапсу его ядра, сопровождавшемуся взрывом. Свет от вспышки этой сверхновой достиг Земли примерно 11 тысяч лет назад.