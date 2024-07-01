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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
54 минуты назад
Рейтинг: +892
Посты: 1639

Маск поделился списком аудиокниг, которые достойны прослушивания  

Американский предприниматель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети Х опубликовал список аудиокниг, которые он недавно прослушал. 

Сообщество
# аудиокниги
# Илон Маск
# история
Илон Маск / © Getty Images
Илон Маск / © Getty Images

Вот рекомендации Илона Маска по аудиокнигам:

  • «История цивилизации» Дюранта;
  • «Илиада» Гомера;
  • «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека;
  • «Американский Цезарь: Дуглас Макартур, 1880-1964» Уильяма Манчестера;
  • «Властелины Doom» Дэвида Кушнера;
  • «Плата за разрушение: создание и разрушение нацистской экономики» Адама Туза;
  • «В стальных грозах» Эрнста Юнгера;
  • «Августовские пушки» Барбары Такман;
  • «Записки о Галльской войне» Цезаря;
  • «Двенадцать против богов» Уильям Болито;
  • «Чингисхан» Джека Уэзерфорда.

«По общему признанию, этот список понравится тем, кто каждый день думает о Риме», — пошутил Маск, сославшись на мем, который стал особенно популярен в прошлом году (когда девушки спрашивали у парней, как часто те думают о Римской империи).

В комментариях к посту Маск отметил, что если кто-то из подписчиков желает почитать о настоящих ужасах, то им стоит ознакомиться с книгой Саймона Себага Монтефиоре «Двор Красного монарха. История восхождения Сталина к власти».

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