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Маск поделился списком аудиокниг, которые достойны прослушивания

Американский предприниматель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети Х опубликовал список аудиокниг, которые он недавно прослушал.

Илон Маск / © Getty Images

Вот рекомендации Илона Маска по аудиокнигам:

«История цивилизации» Дюранта;

«Илиада» Гомера;

«Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека;

«Американский Цезарь: Дуглас Макартур, 1880-1964» Уильяма Манчестера;

«Властелины Doom» Дэвида Кушнера;

«Плата за разрушение: создание и разрушение нацистской экономики» Адама Туза;

«В стальных грозах» Эрнста Юнгера;

«Августовские пушки» Барбары Такман;

«Записки о Галльской войне» Цезаря;

«Двенадцать против богов» Уильям Болито;

«Чингисхан» Джека Уэзерфорда.

«По общему признанию, этот список понравится тем, кто каждый день думает о Риме», — пошутил Маск, сославшись на мем, который стал особенно популярен в прошлом году (когда девушки спрашивали у парней, как часто те думают о Римской империи).

В комментариях к посту Маск отметил, что если кто-то из подписчиков желает почитать о настоящих ужасах, то им стоит ознакомиться с книгой Саймона Себага Монтефиоре «Двор Красного монарха. История восхождения Сталина к власти».