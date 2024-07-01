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Маск поделился списком аудиокниг, которые достойны прослушивания
Американский предприниматель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в социальной сети Х опубликовал список аудиокниг, которые он недавно прослушал.
Вот рекомендации Илона Маска по аудиокнигам:
- «История цивилизации» Дюранта;
- «Илиада» Гомера;
- «Дорога к рабству» Фридриха фон Хайека;
- «Американский Цезарь: Дуглас Макартур, 1880-1964» Уильяма Манчестера;
- «Властелины Doom» Дэвида Кушнера;
- «Плата за разрушение: создание и разрушение нацистской экономики» Адама Туза;
- «В стальных грозах» Эрнста Юнгера;
- «Августовские пушки» Барбары Такман;
- «Записки о Галльской войне» Цезаря;
- «Двенадцать против богов» Уильям Болито;
- «Чингисхан» Джека Уэзерфорда.
«По общему признанию, этот список понравится тем, кто каждый день думает о Риме», — пошутил Маск, сославшись на мем, который стал особенно популярен в прошлом году (когда девушки спрашивали у парней, как часто те думают о Римской империи).
В комментариях к посту Маск отметил, что если кто-то из подписчиков желает почитать о настоящих ужасах, то им стоит ознакомиться с книгой Саймона Себага Монтефиоре «Двор Красного монарха. История восхождения Сталина к власти».
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