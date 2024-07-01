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Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +593
Посты: 1520

Исследователь показал, как выглядел фараон Рамсес II перед смертью

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, воссоздал лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте.

Сообщество
# археология
# история
Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes 
Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes 

Мораис использовал 3D-модель черепа фараона, который правил Древним Египтом в период между 1279 и 1213 годами до нашей эры, чтобы воссоздать внешний вид правителя, когда тот уже находился на смертном одре.

Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes 
Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes 
Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes 
Лицо фараона Рамсеса II примерно в 90-летнем возрасте / © Cicero Moraes 
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