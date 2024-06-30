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В Японии построят автоматизированный 500-километровый конвейер для перевозки грузов

Автоматизированная логистическая система Токио-Осака / © New Atlas

Издание New Atlas пишет со ссылкой на японские информационные ресурсы, что революционный транспортный проект по созданию 500-километрового грузового конвейера, который получил название Monster, разрабатывает экспертная группа Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Новая сеть автоматических линий сможет заменить около 25 000 грузовиков, перемещая товары по проектируемому маршруту между мегаполисами Токио и Осакой, а также решит назревающий логистический кризис, связанный с дефицитом рабочей силы в сфере доставки, при этом значительно сократив выбросы парниковых газов, вытеснив с дорог десятки тысяч грузовых автомобилей.

Правда, стоимость строительства только инфраструктуры автоматизированных логистических линий обойдется в сумму около 23 миллиардов долларов США, а целевая дата начала проекта назначена на 2034 год.