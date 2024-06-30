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В Японии построят автоматизированный 500-километровый конвейер для перевозки грузов
Правительство Японии планирует соединить крупные города страны сетью автоматизированных логистических линий, которые будут перемещать миллионы тонн грузов ежедневно.
Издание New Atlas пишет со ссылкой на японские информационные ресурсы, что революционный транспортный проект по созданию 500-километрового грузового конвейера, который получил название Monster, разрабатывает экспертная группа Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Новая сеть автоматических линий сможет заменить около 25 000 грузовиков, перемещая товары по проектируемому маршруту между мегаполисами Токио и Осакой, а также решит назревающий логистический кризис, связанный с дефицитом рабочей силы в сфере доставки, при этом значительно сократив выбросы парниковых газов, вытеснив с дорог десятки тысяч грузовых автомобилей.
Правда, стоимость строительства только инфраструктуры автоматизированных логистических линий обойдется в сумму около 23 миллиардов долларов США, а целевая дата начала проекта назначена на 2034 год.
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