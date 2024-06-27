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Такими их еще не видели: NASA представило 3D-визуализацию Столпов Творения
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, применив данные, полученные космическими телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», визуализировали скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел в виде трехмерных структур.
Остатки центральной части газопылевой туманности Орел в созвездии Змея, которые получили название Столпы Творения, находятся на расстоянии примерно 7000 световых лет от Земли.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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