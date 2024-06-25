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Ребенку впервые в мире установили нейростимулятор для контроля приступов эпилепсии

Подросток из Великобритании Оран Ноулсон (Oran Knowlson) стал первым в мире человеком, который получил мозговой имплантат, сокращающий число эпилептических приступов благодаря электрической стимуляции.

Оран Ноулсон / © The Guardian

Как сообщило издание The Guardian, хирурги из лондонской больницы Грейт-Ормонд-стрит провели операцию по внедрению в мозг нейростимулятора 13-летнему Орану Ноулсону, страдающему синдромом Леннокса — Гасто. Это тяжелая форма эпилепсии, которая не поддается лечению.

Устройство размером 3,5 сантиметра и толщиной 0,6 сантиметра создает постоянную мягкую электрическую стимуляцию мозга, которая блокирует электрические пути, снижая число приступов эпилепсии на 80%. До операции у ребенка происходило до сотни приступов в сутки.