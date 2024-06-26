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ИИ научили выявлять неисправности автомобилей за считаные секунды
В США на станциях технического обслуживания автомобилей начали применять новый сканер UVEye, оснащенный системой искусственного интеллекта. Он нужен для первичного осмотра автомобилей и выявления неисправности транспортных средств быстрее людей.
Автомобили проезжают через рамку, оснащенную различными камерами и датчиками, которые фиксируют состояние транспортного средства и передают эти данные в компьютер, где их обрабатывает ИИ. Спустя полминуты программа выдает детальный отчет о состоянии машины.
Сканеры UVEye с ИИ уже установлены на 300 станциях технического обслуживания в США.
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Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
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