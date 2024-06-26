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ИИ научили выявлять неисправности автомобилей за считаные секунды

В США на станциях технического обслуживания автомобилей начали применять новый сканер UVEye, оснащенный системой искусственного интеллекта. Он нужен для первичного осмотра автомобилей и выявления неисправности транспортных средств быстрее людей.

Автомобиль проезжает через рамку сканера UVEye / © UVeye

Автомобили проезжают через рамку, оснащенную различными камерами и датчиками, которые фиксируют состояние транспортного средства и передают эти данные в компьютер, где их обрабатывает ИИ. Спустя полминуты программа выдает детальный отчет о состоянии машины.

© UVeye

Сканеры UVEye с ИИ уже установлены на 300 станциях технического обслуживания в США.