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Китай впервые назвал США конкурентом в лунной гонке

Концепт китайской лунной ракеты «Чанчжэн-9» / © CNSA

Новый план под названием «Стратегический маршрут развития использования ресурсов Международной лунной исследовательской станции» создан под руководством Пэй Чжаоюя, заместителя директора Центра исследования Луны и космической инженерии CNSA.

Согласно документу, в ближайшие 20-30 лет китайская Международная лунная исследовательская станция и американская программа «Артемида» будут конкурировать за использование ресурсов в районе южного полюса Луны.

Китайские ученые предположили, что к 2030 году на поверхности естественного спутника нашей планеты будет налажена совместная работа людей и интеллектуальных машин, а начиная с 2035-го КНР планирует проводить полномасштабную добычу полезных ископаемых и вести крупномасштабное строительство на Луне. Тогда же собираются завершить разработку системы разведки лунных ресурсов, которая «охватит обширную территорию в тысячи километров».

К 2045 году на китайской лунной базе построят электростанции, заводы, научно-исследовательские институты, площадки для запуска ракет, туристические центры и небольшой подземный город.