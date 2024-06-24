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Государственная космическая компания Китая провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты

Прыжковые испытания ракеты SAST / © SAST

По данным издания SCMP, испытательная ракета диаметром 3,8 метра с тремя двигателями, использующими в качестве горючего метан, а в качестве окислителя — жидкий кислород, стартовала с космодрома Цзюцюань 23 июня.

Прыжковые испытания ракеты SAST / © SAST

Ракета достигла высоты десяти километров, прежде чем начать контролируемый спуск. На высоте 50 метров над землей были развернуты четыре посадочные опоры ракеты, на которые она мягкого приземлилась.

Ракету SAST готовят к испытаниям / © SAST

Шанхайская академия космических технологий входит в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, главного подрядчика космической программы Поднебесной. Успешные прыжковые испытания поставили ее в один ряд с частными компаниями, которые уже провели или надеются провести аналогичные испытания своих ракет.

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