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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
11 часов назад
Рейтинг: +583
Посты: 1244

В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

Китайская энергетическая компания Energy Singularity построила первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак. Установка, получившая название HH70, находится в Шанхае.

Сообщество
# Китай
# строительство
# технологии
# токамак
# энергетика
Токамак HH70 / © Energy Singularity
Токамак HH70 / © Energy Singularity

HH70 получил первую в мире магнитную систему, изготовленную из высокотемпературных сверхпроводящих материалов (оксида иттрия-бария-меди).

Energy Singularity достигла этого результата всего за два года, установив мировой рекорд по самым быстрым разработке и строительству сверхпроводящего токамака. 

Токамак HH70 / © Energy Singularity
Токамак HH70 / © Energy Singularity

Токамаки обычно представляют собой большие устройства, а их создание обходится очень дорого. Но, как сообщило издание CGTN, HH70 меньше и дешевле, а его успешная эксплуатация докажет техническую реализуемость высокотемпературных сверхпроводящих токамаков для коммерческого использования. 

К 2027 году Energy Singularity планирует построить токамак следующего поколения — стационарную модель высокотемпературного сверхпроводника с сильным магнитным полем. Итоговой целью станет создание демонстрационной электростанции к 2030 году.  

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Комментарии

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2 Комментария
PotatOS gladosovich
PotatOS gladosovich
9 часов назад
-
-1
+
Китаю следовало бы озаботиться другими вопросами, вся эта мишура вскоре опадёт. И останется смог и перенаселение в городах.
Ответить
-
1
+
    Иван Пряхин
    Иван Пряхин
    2 минуты назад
    -
    0
    +
    PotatOS, осуждаешь - реши проблему. Придумай как избавиться от смога и перенаселения, изобретай и продвигай в массы. Это мировые проблемы. А Токамак как раз и будет способен решить многое.
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Иван Пряхин
2 минуты назад
PotatOS, осуждаешь - реши проблему. Придумай как избавиться от смога и перенаселения, изобретай и продвигай в массы. Это мировые проблемы. А Токамак

В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамакВ Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

Павел Гусихин
2 минуты назад
Alexander, так прямо в этой статье и написано: NANOGrav подтвердили

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Major Melody
49 минут назад
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PotatOS gladosovich
9 часов назад
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