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В Китае построили первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

Китайская энергетическая компания Energy Singularity построила первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак. Установка, получившая название HH70, находится в Шанхае.

Токамак HH70 / © Energy Singularity

HH70 получил первую в мире магнитную систему, изготовленную из высокотемпературных сверхпроводящих материалов (оксида иттрия-бария-меди).

Energy Singularity достигла этого результата всего за два года, установив мировой рекорд по самым быстрым разработке и строительству сверхпроводящего токамака.

Токамак HH70 / © Energy Singularity

Токамаки обычно представляют собой большие устройства, а их создание обходится очень дорого. Но, как сообщило издание CGTN, HH70 меньше и дешевле, а его успешная эксплуатация докажет техническую реализуемость высокотемпературных сверхпроводящих токамаков для коммерческого использования.

К 2027 году Energy Singularity планирует построить токамак следующего поколения — стационарную модель высокотемпературного сверхпроводника с сильным магнитным полем. Итоговой целью станет создание демонстрационной электростанции к 2030 году.