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Робот научился боксировать и играть на пианино, просто наблюдая за людьми

Исследователи из Стэнфордского университета (США) создали робота HumanPlus. Он, как утверждают инженеры, научился играть на пианино, боксировать и многое другое, наблюдая за действиями людей.

Робот-гуманоид HumanPlus играет на пианино / © Zipeng Fu

HumanPlus необходимо 40 часов данных о движениях человека, чтобы изучить задачу и затем повторить ее шаг за шагом, рассказали разработчики. Более того, он может следить за людьми с помощью своей камеры, а затем воспроизводить действия в реальном времени.

© Zipeng Fu

Человекоподобный робот создали на базе робота Unitree H1, а манипуляторы он получил от Inspire-Robots. Однако, чтобы построить работающую модель, инженеры потратили примерно 107 945 долларов (более 900 тысяч рублей по курсу).

Антропоморфные роботы сейчас в моде. Недавно генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что в следующем году на заводах его компании будут работать более 1000 роботов-гуманоидов Optimus.