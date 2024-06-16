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Маск заявил, что в следующем году на заводах Tesla будет работать более 1000 человекоподобных роботов

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск не раз заявлял, что проект по созданию человекоподобного робота Optimus станет самым важным продуктом Tesla. Во время недавнего собрания акционеров Маск сообщил, что в 2025 году на заводах по сборке электромобилей будет работать от тысячи до пары тысяч роботов-гуманоидов.

Человекоподобный робот Optimus / © Tesla

По данным Tesla, уже сегодня на заводе компании трудится два полностью автономных робота Optimus.

Маск также посчитал, что если Tesla будет производить роботов себестоимостью около 10 000 долларов за единицу и продавать их по 20 000 долларов, это приведет к прибыли в один триллион долларов, что сделает Tesla одной из самых дорогих компаний в истории человечества.

Звучит неплохо, однако стоит отметить, что в последние восемь лет Маск говорил почти то же самое, но в несколько меньшем масштабе, о системе беспилотного вождения электромобилей Tesla, которая пока не доведена до идеала.