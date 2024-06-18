  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +581
Посты: 1240

Секретные архивы Ватикана могут хранить сведения об НЛО, заявили исследователи

В прошлом году бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Груш во время слушаний в конгрессе заявил, что Ватикан причастен к международному сокрытию секретов неопознанных летающих объектов (НЛО). Он утверждал, что папа Пий XII передал информацию Соединенным Штатам о разбившемся НЛО, найденном во время правления Бенито Муссолини.

Сообщество
# архивы
# история
# НЛО
Архивы Ватикана / © CNS / Paul Haring
Архивы Ватикана / © CNS / Paul Haring

Секретарь префектуры секретных архивов Ватикана Марко Грилли на недавнюю просьбу журналистов прокомментировать утверждения Груша заявил, что не знает, откуда бывший разведчик получил эту информацию. По словам Грилли, в архив поступали электронные письма с вопросами о правдивости высказываний Груша, но это можно сравнить с просьбами людей, призывающих Ватикан выслать им личные письма Понтия Пилата или Девы Марии.

Несмотря на такой ответ, профессор религиоведения из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне Диана Уолш Пасулка уверена, что архивисты Ватикана скрывают сообщения от монахинь, наблюдавших некие светящиеся сферы (НЛО).

Профессор медицины из Стэнфордского университета Гарри Нолан, в свою очередь, подчеркнул, что архивы Ватикана хранят множество информации о паранормальных и сверхъестественных явлениях.

Хотя сотрудники архивов Ватикана признали, что у них в хранятся отчеты о чудесах, они отрицают, что какие-либо из этих документов повествуют о встречах с представителями инопланетных цивилизаций.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
1 2
1 2
1 час назад
-
0
+
Да да, НЛО, огни святого Эльма
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Выставка
18 Июн
Бесплатно
Технологии и искусство фотографии
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Фронт шел через плотину
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Как меняется образование с появлением ChatGPT?
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
18 Июн
Бесплатно
Тайна происхождения Луны
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
19 Июн
Бесплатно
О кометах и метеорных потоках
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Июн
600
Пантанал: с палаткой через бразильские болота
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Июн
600
Квазары, загадки быстрого роста
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Июн
Бесплатно
От онлайн-библиотек до бума нейросетей: роль «бумажных» текстов в цифровую эпоху
Европейский университет
Санкт-Петербург
Лекция
20 Июн
Бесплатно
Будущее ассистивных технологий: мы все станем киборгами?
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:21
Игорь Байдов

Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучением

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
5 часов назад
Полина Меньшова

Медики выявили шесть типов депрессии

Исследователи из США описали шесть «биотипов» депрессии. Они охарактеризовали симптомы каждого типа и объяснили, какое лечение будет более эффективно в том или ином случае.

Медицина
# активность головного мозга
# антидепрессанты
# депрессия
# тревожность
2 часа назад
Юлия Трепалина

Размер груди повлиял на потливость

Эксперимент британских исследователей подтвердил связь между размером бюста у женщин и количеством пота в зоне груди, который выделяется во время тренировок. Зависимость оказалась не такой, как можно было ожидать.

Медицина
# бег
# бюстгальтер
# грудь
# женщины
# потливость
# потливось
# тренировки
# физическая активность
14 июня
Алиса Гаджиева

В сельскохозяйственных общинах неолита царил коммунизм

Авторы нового междисциплинарного исследования выяснили, как распределялись ресурсы в сообществе земледельцев и скотоводов одной из альпийских долин семь тысяч лет назад.

Антропология
# анализ стабильных изотопов
# археология
# изотопный анализ
# неолит
# погребение
# сельское хозяйство
# химия
Позавчера, 13:37
Александр Березин

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что гражданам его страны надо отказаться от претензий на ранее населенные ими земли в современной Турции, Азербайджан на государственном уровне действует «исторически проактивно» — противоположным образом. Там есть и «Общество Западного Азербайджана», и даже канал «Западный Азербайджан ТВ». Находятся желающие назвать азербайджанцев преемниками кавказских албанов и даже заявить претензии на земли к западу от Азербайджана, где находится современная Армения. Разбираемся, насколько все это правда и есть ли этому научные обоснования?

С точки зрения науки
# Азербайджан
# Армения
# Иран
# история
# Российская империя
# тюрки
Выбор редакции
Вчера, 11:21
Игорь Байдов

Летчиков американских ВВС «включат» и «выключат» инфракрасным излучением

Американские военные планируют разработать психостимулятор, действие которого можно активировать в мозге с помощью ближнего ИК-излучения. Такая технология поможет пилотам ВВС США сохранять бдительность во время длительных боевых вылетов. Привыкания или побочных эффектов препарат вызывать не будет.

Оружие и техника
# ВВС
# препараты
# психостимуляторы
# стимулятор
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Состав из цемента и «сшитого» полимера пермских ученых предотвратит катастрофические осложнения при строительстве скважин

    9 минут назад

  2. Археологи отменили массовое человеческое жертвоприношение кельтов

    17 минут назад

  3. У нового соединения лантана с водородом при высоком давлении обнаружили свойства «странного» металла

    28 минут назад

  4. Биологи испытали биопрепараты на яровых сортах пшеницы

    59 минут назад
Выбор редакции

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Позавчера, 13:37

Последние комментарии

Дмитрий Kuрueнко
53 секунды назад
Masyanya, нужно осторожным быть со словом геноцид, под него что угодно сейчас подгоняют. Обложить ясаком убив непокорных и освободить территории убив

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Дмитрий Kuрueнко
9 минут назад
Лана, обычно дауров в пример приводят и хотя геноцид им скорее всего не угрожал в современной России их действительно нет. Но можно еще вспомнить

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Коко Шанель
10 минут назад
Вань, нет, комментарий не видел, только грустное "комментарий удален пользователем или модератором". Поэтому осчастливьте нас этим наверняка

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Arsenii Listopadov
12 минут назад
Иван, реклама валится отовсюду испокон веков. Яблоня рекламирует примату свои яблоки яркими красными оттенками, женщина рекламирует мужчине свои

В будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменитВ будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменит

Коко Шанель
14 минут назад
Александр, то что фамилия автора статьи другая конечно же совершенно точно исключает заказной характер статьи в худшем случае или же как минимум

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Иван Колупаев
29 минут назад
Коко, комент я удалил сам не расстраивайтесь. Просто там было слишком много оценочных суждений в связи с вашим женским ником и уклончивыми

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Александр Березин
35 минут назад
Коко, я напомню кое-что: фамилия автора текста выше -- совсем другая. И никто на этой планете не заставит его поставить эту фамилию под тем, что

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Коко Шанель
37 минут назад
Редакция, любопытно, что научный ресурс не знает про bias и конфликт интересов. В статьях, касающихся Армении и Азербайджана, прослеживается все же

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Коко Шанель
43 минуты назад
Вань, > конкретная статья наполнена оценочными тюркофобскими оборотами. Ваня: нет тут тюркофобии! > Я, написавший про это комментарий, и не

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Иван Колупаев
60 минут назад
Arsenii, а вот представьте что на этот имплант начинают названивать спамеры и поступает навязчивая реклама. Не говоря уж о взломе хакерами. Нет это

В будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменитВ будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменит

1 2
1 час назад
Да да, НЛО, огни святого Эльма

Секретные архивы Ватикана могут хранить сведения об НЛО, заявили исследователиСекретные архивы Ватикана могут хранить сведения об НЛО, заявили исследователи

Редакция Naked Science
1 час назад
Коко, а он тут причем? Лучше примеры приведите.

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Arsenii Listopadov
1 час назад
Ivan, ну сходите в РПЦ, там вам намного более полезные услуги окажут. Тут не "Фома" вроде.

В будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменитВ будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменит

Arsenii Listopadov
1 час назад
Zhe, газет - нет, кино - онлайн, театры и книги - блаж для скучающих бездельников. Телевидение с точки зрения потребления контента заменил ютуб и ему

В будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменитВ будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменит

Иван Колупаев
2 часа назад
Кокоша, а так вам интонации не нравятся. Печаль-беда ожидания в очередной раз не совпали с реальностью. Что до прошлых обид так не стоит так

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Arsenii Listopadov
2 часа назад
Дмитрий, мне вот интересно, дружок, что ты такого о><€рено униКАЛьного нашёл в себе? Ты сидящий пырящий в гаджет как и миллиарды других

В будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменитВ будущем нет места смартфонам: Маск рассказал, что их заменит

Masyanya Masyanya
2 часа назад
Лана, где-то тут на сайте была статья про завоевание Сибири. Вот уж где без геноцида не обошлось.

Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Владислав Светайло
2 часа назад
Синька - зло

Ополаскиватель для рта со спиртом поспособствовал росту условно-патогенных бактерийОполаскиватель для рта со спиртом поспособствовал росту условно-патогенных бактерий

Александр Березин
3 часа назад
Андрей, "тилапия" -- равносильный "тиляпии" словарный вариант. Остальное учтем, спасибо

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Александр Березин
3 часа назад
Zhe, "Был такой американский эксперимент "Биосфера-2" Эксперимент "Биосфера-2" был задуман людьми, которые не подумали над ним достаточно. Они

Марсианскую колонию предложили прокормить аквапоникойМарсианскую колонию предложили прокормить аквапоникой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно