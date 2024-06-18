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Секретные архивы Ватикана могут хранить сведения об НЛО, заявили исследователи

В прошлом году бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Груш во время слушаний в конгрессе заявил, что Ватикан причастен к международному сокрытию секретов неопознанных летающих объектов (НЛО). Он утверждал, что папа Пий XII передал информацию Соединенным Штатам о разбившемся НЛО, найденном во время правления Бенито Муссолини.

Архивы Ватикана / © CNS / Paul Haring

Секретарь префектуры секретных архивов Ватикана Марко Грилли на недавнюю просьбу журналистов прокомментировать утверждения Груша заявил, что не знает, откуда бывший разведчик получил эту информацию. По словам Грилли, в архив поступали электронные письма с вопросами о правдивости высказываний Груша, но это можно сравнить с просьбами людей, призывающих Ватикан выслать им личные письма Понтия Пилата или Девы Марии.

Несмотря на такой ответ, профессор религиоведения из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне Диана Уолш Пасулка уверена, что архивисты Ватикана скрывают сообщения от монахинь, наблюдавших некие светящиеся сферы (НЛО).

Профессор медицины из Стэнфордского университета Гарри Нолан, в свою очередь, подчеркнул, что архивы Ватикана хранят множество информации о паранормальных и сверхъестественных явлениях.

Хотя сотрудники архивов Ватикана признали, что у них в хранятся отчеты о чудесах, они отрицают, что какие-либо из этих документов повествуют о встречах с представителями инопланетных цивилизаций.