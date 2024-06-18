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Китай наращивает ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) представил новый доклад о военных расходах и вооруженных силах. В документе говорится о том, что Китай наращивает свои ядерные силы «быстрее, чем любая другая страна», и в течение десяти лет общее количество межконтинентальных баллистических ракет у Китая будет больше, чем у России или США.

Китайские межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 во время военного парада в Пекине / © Reuters

По состоянию на январь 2024 года Китай прибавил 90 боеголовок к своему ядерному арсеналу, доведя его в общей сложности до 500 единиц. То есть примерно на 20% за год.

По данным SIPRI, общее число межконтинентальных баллистических ракет Китая составляет около 238. Для сравнения: у США — 5044 боеголовки, а у России — 5580.

Индия и КНДР также расширили свой ядерный арсенал.