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Космический мусор крупным планом: спутник запечатлел ступень ракеты с расстояния в 50 метров

Спутник ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) созданный компанией Astroscale по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения возможности удаления крупных фрагментов космического мусора с орбиты, сфотографировал свою цель — верхнюю ступень японской ракеты H-2A с расстояния всего в 50 метров.

Верхняя ступень японской ракеты H-2A с расстояния в 50 метров / © Astroscale

Аппарат ADRAS-J, который в феврале 2024 года вывела на орбиту ракета Electron компании Питера Бека, сейчас занимается осмотром верхней ступени японской ракеты H-2A. Она находится на орбите с 2009 года. Полученные данные разработчики используют для подготовки второго этапа программы. Во время него к ступени ракеты H-2A отправят космический аппарат, который попытается свести ее с орбиты.

Стоит отметить, что еще ни один аппарат не осуществлял подобных операций на орбите с космическим мусором.