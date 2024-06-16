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В Бразилии пытаются спасти один из самых редких видов кошек в мире

Хищное млекопитающее семейства кошачьих — пампасская кошка (Leopardus munoai) — по данным экологов, находится на грани вымирания. Животных этого вида, согласно последним оценкам защитников природы, осталось около 100 особей. Все они обитают на травянистых равнинах, раскинувшихся на юге Бразилии, в Уругвае и на северо-востоке Аргентины.

Пампасская кошка / © Gobernador Dupuy, San Luis

Экологи из бразильской природоохранной некоммерческой организации Pró-Carnívoros считают, что пампасская кошка вымрет через пять-десять лет, если ее среда обитания будет продолжать сокращаться из-за активного расширения пахотных земель и экстенсивного разведения крупного рогатого скота.

Спасти пампасскую кошку оказалось непросто. Недавние наводнения в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, ставшие одними из самых страшных стихийных бедствий в истории страны, затопили почти весь штат и внезапно остановили все природоохранные усилия по защите этих животных.

Планы по спасению включали создание природоохранного альянса в трех странах, где обитают эти кошки, образовательные визиты в местные университеты и школы, встречи с представителями штатов, мониторинг животных с помощью 60 фотоловушек, установленных по всему штату, которые серьезно пострадали во время наводнения.

Сейчас эксперты изучают возможность разведенияпампасских кошек в неволе до тех пор, пока их численность не восстановится.Однако аналогичные попытки разведения этих животных в Уругваеоказались безуспешными.