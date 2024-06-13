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В Новой Зеландии отменили налог на метеоризм коров

Недавно сформированное правительство Новой Зеландии отменило налог на «климатический метеоризм», который должен был начать действовать в 2025 году.

Новозеландские коровы / © CRV

Новое правительство полинезийского государства отменило план по установлению цен на сельскохозяйственные выбросы, включая метан, образующийся в результате метеоризма овец и крупного рогатого скота, уступив протестам фермеров. Те утверждали, что налог сделает сферу животноводства убыточной.

В Новой Зеландии проживают пять миллионов человек, примерно 10 миллионов голов крупного рогатого скота и 26 миллионов овец. Из-за этого почти половина общих выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство.