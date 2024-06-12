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Инфографика: страны с наибольшим гендерным неравенством в сфере занятости

Сотрудники Visualcapitalist подготовили новую инфографику, отражающую неравенство полов в сфере занятости. Данные для создания диаграммы взяли из исследований, проведенных Всемирным банком и Международной организацией труда.

Страны с наибольшим гендерным неравенством в сфере занятости / © visualcapitalist

В ряде мусульманских стран, таких как Пакистан, Оман и Саудовская Аравия, уровень работающих мужчин выше, чем в среднем по миру. Доля участия женщин в производстве более чем на 50 процентных пунктов меньше, чем мужчин, и на 15-25 пунктов ниже среднего мирового показателя.

В других государствах, входящих в первую десятку по гендерной разнице в сфере занятости, средний уровень участия женщин тоже не достигает среднемирового уровня. Это может указывать на экономические проблемы, существующие в той или иной стране.