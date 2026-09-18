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Любитель искал место для кемпинга на спутниковой карте и случайно нашёл неизвестный ударный кратер

Астроном-любитель Жоэль Лапуант искал по спутниковым картам место для похода в удаленной части Квебека и заметил почти правильную круглую впадину. Через два года полевых исследований выяснилось, что перед ним, вероятно, след мощного космического удара возрастом около 390 миллионов лет. Диаметр структуры достигает примерно 25 километров.

Ударная структура Uhackatik с озером Марсаль в центре на спутниковом снимке Landsat 8 / © NASA Earth Observatory, Lauren Dauphin

Необычная история началась в 2024 году, когда канадец Жоэль Лапуант готовился к поездке в регион Кот-Нор в Квебеке. Просматривая спутниковые карты, он обратил внимание на округлую структуру возле озера Марсаль. Лапуант заподозрил, что это может быть древний ударный кратер, и написал специалистам.

Сначала геологи отнеслись к идее осторожно. По старым геологическим картам местные брекчии — породы, состоящие из обломков других пород, — связывали с древней вулканической активностью. Предполагалось, что здесь находилась диатрема, то есть канал, образовавшийся при взрывном подъеме магмы.

Чтобы разобраться, планетолог Гордон Осински из Западного университета организовал в октябре 2025 года экспедицию. Добраться до района оказалось непросто: ученые прилетели на гидросамолете, затем около 50 метров шли по воде с оборудованием, а дальше работали среди болот и густой растительности.

Уже на второй день исследователи нашли главное свидетельство удара — так называемые конусы разрушения. Это характерные структуры в породах, которые возникают под действием чрезвычайно мощной ударной волны и считаются одним из наиболее надежных полевых признаков столкновения космического тела с Землей.

Исследователи пришли к выводу, что перед ними сложный ударный кратер диаметром около 25 километров. В его центре сохранилось поднятие пород, которое образуется, когда поверхность после сильнейшего удара сначала сжимается, а затем частично «отскакивает» обратно.

Анализ образцов показал, что кратер, вероятно, сформировался около 390 миллионов лет назад. Это намного раньше известного периода усиленного кратерообразования на Земле примерно 290 миллионов лет назад, который некоторые исследователи связывают с крупными столкновениями тел в поясе астероидов.

Осински оценил масштаб события как огромный. По его словам, если бы сопоставимый объект упал сегодня в населенном районе, последствия могли бы уничтожить крупные города и вызвать заметные изменения климата. При этом точные размеры и свойства самого космического тела по представленным данным пока не установлены.

После консультаций с советом народа инну структура получила название Uhackatik. Исследовательская группа считает ее ударное происхождение фактически подтвержденным, однако окончательное формальное признание должен дать комитет Meteoritical Society.

Если статус подтвердят официально, Uhackatik станет крупнейшим новым ударным кратером, обнаруженным на Земле со времени находки 31-километровой структуры Гайавата под ледником Гренландии в 2018 году. Особенно необычно, что начало всей истории положил не научный проект и не специальная спутниковая съемка, а человек, который просто искал на карте место для кемпинга.

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