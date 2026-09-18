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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 сентября, 18:51
Рейтинг: +1469
Посты: 1146
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Намибия обошла Великобританию и Германию в рейтинге равенства мужчин и женщин

Всемирный экономический форум с 2006 года составляет Индекс гендерного разрыва, отслеживающий равенство между женщинами и мужчинами. В этом году Намибия обошла в рейтинге Германию и Великобританию, заняв четвертое место.

Сообщество
# мужчины и женщины
# равенство полов
# Рейтинги
# страны мира
Лидеры Индекс гендерного разрыва / © Global Gender Gap Report 2026, World Economic Forum
Лидеры Индекс гендерного разрыва / © Global Gender Gap Report 2026, World Economic Forum


Всемирный экономический форум отслеживает, как меняется гендерное равенство в странах по четырем направлениям: экономическое участие и возможности, уровень образования, здоровье и продолжительность жизни, а также политические права и возможности. Глобальный индекс гендерного разрыва измеряется по шкале от нуля до одного балла. Чем выше показатель, тем ближе страны подобрались к гендерному равенству. 

В своем юбилейном, 20-м Докладе о глобальном гендерном разрыве Всемирный экономический форум охватил выборку из 145 экономик мира. С начала наблюдений ни одна страна не достигла полного равенства, однако глобальный прогресс все-таки есть — к 2026 году мир достиг 69,2% гендерного равенства.

Возглавляет рейтинг гендерного равенства Исландия, набравшая 0,930 балла. Ожидаемо в топ-3 попали Финляндия (0,872) и Норвегия (0,857). А вот четвертое место может для кого-то оказаться сюрпризом. Заняла его Намибия, набравшая 0,845 балла. Кстати, президентом этой страны в 2024 году впервые избрали женщину — Ндемупелилу Нетумбо Нанди-Ндайтву. Замыкает пятерку Великобритания с результатом 0,842 балла.

Среди 10 стран, возглавивших рейтинг, семь находятся в Европе. Помимо Намибии исключениями стали Новая Зеландия и Австралия, занявшие шестое и восьмое место соответственно. Между тем, Германия находится на девятом месте.

Среди 145 стран худший результат оказался у Чада, набравшего 0,578 балла. При этом за год показатель страны немного улучшился — на 0,007 балла. Менее 0,600 балла набрали также Иран (0,585), Пакистан (0,595) и Демократическая Республика Конго (0,595).

Если рассматривать регионы мира, то наибольшего равенства смогла добиться Европа — 75,7%. Следом с небольшим отставанием идут Северная Америка (75,2%) и Латинская Америка и страны Карибского бассейна (74,5%). Восточная Азия и Тихоокеанский регион заняли четвертое место с показателем 70,3%. Замыкает пятерку регионов Центральная Азия, сократившая гендерный разрыв на 70,0%. Африка к югу от Сахары заняла шестое место, набрав 68,8%. Седьмое место у Южной Азии (64,5%). Дальше всего от гендерного равенства пока находятся Ближний Восток и Северная Африка, сократившие общий гендерный разрыв на 62,5%.

При этом глобальные показатели гендерного равенства зависят и от направления. Сильнее всего удалось сократить разрыв в сфере здоровья и образования. Полного равенства в образовании добились 32 страны и практически приблизились к нему еще восемь. Кстати, Исландия тут набрала 0,990 балла, а Германия — 0,989 балла. Это хуже, чем у Монголии (1 балл), Узбекистана (0,997) и Саудовской Аравии (0,996).

ВЭФ отслеживает Индекс гендерного разрыва по четырем направлениям / © Global Gender Gap Report 2026, World Economic Forum
ВЭФ отслеживает Индекс гендерного разрыва по четырем направлениям / © Global Gender Gap Report 2026, World Economic Forum

Наименьшего равенства страны добились в сфере политики. Исландия тут получила 0,954 балла, однако другие страны не смогли даже преодолеть порог в 0,8 балла. Выше 0,7 получили Финляндия и Норвегия, еще 10 стран набрали от 0,506 до 0,646 балла. Например, у Намибии — 0,603 балла. Между тем, США получили 0,249 балла, оказавшись на 64-м месте между Габоном и Сингапуром. Во всем мире около 90% экономик имеют показатель ниже 0,5.

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Сообщество
# мужчины и женщины
# равенство полов
# Рейтинги
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