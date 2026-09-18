Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Намибия обошла Великобританию и Германию в рейтинге равенства мужчин и женщин
Всемирный экономический форум с 2006 года составляет Индекс гендерного разрыва, отслеживающий равенство между женщинами и мужчинами. В этом году Намибия обошла в рейтинге Германию и Великобританию, заняв четвертое место.
Всемирный экономический форум отслеживает, как меняется гендерное равенство в странах по четырем направлениям: экономическое участие и возможности, уровень образования, здоровье и продолжительность жизни, а также политические права и возможности. Глобальный индекс гендерного разрыва измеряется по шкале от нуля до одного балла. Чем выше показатель, тем ближе страны подобрались к гендерному равенству.
В своем юбилейном, 20-м Докладе о глобальном гендерном разрыве Всемирный экономический форум охватил выборку из 145 экономик мира. С начала наблюдений ни одна страна не достигла полного равенства, однако глобальный прогресс все-таки есть — к 2026 году мир достиг 69,2% гендерного равенства.
Возглавляет рейтинг гендерного равенства Исландия, набравшая 0,930 балла. Ожидаемо в топ-3 попали Финляндия (0,872) и Норвегия (0,857). А вот четвертое место может для кого-то оказаться сюрпризом. Заняла его Намибия, набравшая 0,845 балла. Кстати, президентом этой страны в 2024 году впервые избрали женщину — Ндемупелилу Нетумбо Нанди-Ндайтву. Замыкает пятерку Великобритания с результатом 0,842 балла.
Среди 10 стран, возглавивших рейтинг, семь находятся в Европе. Помимо Намибии исключениями стали Новая Зеландия и Австралия, занявшие шестое и восьмое место соответственно. Между тем, Германия находится на девятом месте.
Среди 145 стран худший результат оказался у Чада, набравшего 0,578 балла. При этом за год показатель страны немного улучшился — на 0,007 балла. Менее 0,600 балла набрали также Иран (0,585), Пакистан (0,595) и Демократическая Республика Конго (0,595).
Если рассматривать регионы мира, то наибольшего равенства смогла добиться Европа — 75,7%. Следом с небольшим отставанием идут Северная Америка (75,2%) и Латинская Америка и страны Карибского бассейна (74,5%). Восточная Азия и Тихоокеанский регион заняли четвертое место с показателем 70,3%. Замыкает пятерку регионов Центральная Азия, сократившая гендерный разрыв на 70,0%. Африка к югу от Сахары заняла шестое место, набрав 68,8%. Седьмое место у Южной Азии (64,5%). Дальше всего от гендерного равенства пока находятся Ближний Восток и Северная Африка, сократившие общий гендерный разрыв на 62,5%.
При этом глобальные показатели гендерного равенства зависят и от направления. Сильнее всего удалось сократить разрыв в сфере здоровья и образования. Полного равенства в образовании добились 32 страны и практически приблизились к нему еще восемь. Кстати, Исландия тут набрала 0,990 балла, а Германия — 0,989 балла. Это хуже, чем у Монголии (1 балл), Узбекистана (0,997) и Саудовской Аравии (0,996).
Наименьшего равенства страны добились в сфере политики. Исландия тут получила 0,954 балла, однако другие страны не смогли даже преодолеть порог в 0,8 балла. Выше 0,7 получили Финляндия и Норвегия, еще 10 стран набрали от 0,506 до 0,646 балла. Например, у Намибии — 0,603 балла. Между тем, США получили 0,249 балла, оказавшись на 64-м месте между Габоном и Сингапуром. Во всем мире около 90% экономик имеют показатель ниже 0,5.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
Газовый гигант Elias 2-24b успел набрать массу Юпитера менее чем за миллион лет. Поскольку планета еще формируется, причем довольно далеко от своей звезды, объяснить столь быстрый рост трудно.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше
Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Января, 2023
В тесноте и в обиде: психология коммунального быта
19 Октября, 2021
Атлас всего, или Охота на темную энергию
15 Августа, 2015
Циклична ли история человечества?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии