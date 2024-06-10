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Рейтинг: страны с самыми большими пенисами у мужчин и самой большой грудью у женщин

Специалисты независимой коммерческой организации World Population Review провели опросы и собрали данные о среднем размере пениса у мужчин в разных странах.

Аполлон Бельведерский — идеал мужественной красоты у древних греков / © Wkipedia

Издание The Sun со ссылкой на исследование World Population Review сообщило, что мужчины из Судана (по их словам) имеют самый большой средний размер пениса — 17,96 сантиметра. В пятерку лидеров также попали жители Конго — 17,93 сантиметра, Эквадора — 17,6 сантиметра, Республики Конго — 17,32 сантиметра, Ганы — 17,3 сантиметра.

Обладателями самых скромных по величине половых органов оказались азиаты: жители Таиланда (9,42 сантиметра), Камбоджи (9,8 сантиметра) и Непала (9,9 сантиметра). Россияне расположились в середине рейтинга с 14,15 сантиметра.

На этом статисты не остановились и попросили представительниц женского пола рассказать, какими бюстгальтерами они пользуются, чтобы оценить средние размеры груди.

По данным World Population Review, наибольший средний размер груди — у женщин из Европы, там лидируют жительницы Норвегии (размер чашечки C-D, от 18 до 22 сантиметров). Женщины в Африке и Юго-Восточной Азии в среднем покупают лифы с размером чашки А (от 12 до 13 сантиметров).

Россиянки, по их словам, в среднем имеют размер В-C (от 15 до 20 сантиметров).