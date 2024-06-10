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NASA разрабатывает ультрасовременный космический телескоп для поиска обитаемых миров
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заключило контракты с компаниями BAE Systems, Lockheed Martin и Northrop Grumman на создание оптических систем и разработки новейшего оборудования для большого космического телескопа под названием «Обсерватория обитаемых миров» (Habitable Worlds Observatory, HWO).
Как пишет издание Science alert, до создания новейшего телескопа, основной целью которого станет получение изображений планет земного типа, находящихся вокруг звезд, похожих на Солнце, осталось минимум 10 лет.
Предполагается, что телескоп также сможет изучать атмосферу экзопланет на предмет химических маркеров наличия жизни (кислород и метан).
Бюджет на разработку технологий для «Обсерватории обитаемых миров» составил 17,5 миллиона долларов, однако это лишь капля в море. Для сравнения, на разработку и запуск телескопа «Хаббл» потребовалось 16 миллиардов долларов.
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Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Восемьдесят лет назад союзники реализовали в Нормандии крупнейшую десантную операцию в истории. И это очень странно, ведь Гитлер и Роммель понимали, где высадятся англичане и американцы, и имели достаточно сил и средств, чтобы высадка не состоялась. Немцы влили в Атлантический вал 17 миллионов кубометров бетона, установили многие миллионы мин и самых разных заграждений. Почему, несмотря на все это, высадка в Нормандии удалась и при чем тут Восточный фронт?
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
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