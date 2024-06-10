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NASA разрабатывает ультрасовременный космический телескоп для поиска обитаемых миров

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США заключило контракты с компаниями BAE Systems, Lockheed Martin и Northrop Grumman на создание оптических систем и разработки новейшего оборудования для большого космического телескопа под названием «Обсерватория обитаемых миров» (Habitable Worlds Observatory, HWO).

Художественное изображение «Обсерватории обитаемых миров» / © NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Как пишет издание Science alert, до создания новейшего телескопа, основной целью которого станет получение изображений планет земного типа, находящихся вокруг звезд, похожих на Солнце, осталось минимум 10 лет.

Предполагается, что телескоп также сможет изучать атмосферу экзопланет на предмет химических маркеров наличия жизни (кислород и метан).

Бюджет на разработку технологий для «Обсерватории обитаемых миров» составил 17,5 миллиона долларов, однако это лишь капля в море. Для сравнения, на разработку и запуск телескопа «Хаббл» потребовалось 16 миллиардов долларов.