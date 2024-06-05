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Космический телескоп «Хаббл» утратил часть функций из-за поломки

Представители NASA сообщили, что орбитальная обсерватория «Хаббл» примерно неделю назад перешла в безопасный режим, поскольку один из трех оставшихся активных гироскопов системы наведения телескопа вышел из строя.

Космический телескоп «Хаббл» / © NASA

Инженеры NASA приняли решение, что 34-летний телескоп будет работать только с одним гироскопом. Поэтому обсерватории потребуется больше времени для наведения на цель исследования. Кроме того, она лишится возможности отслеживать движущиеся объекты, расположенные ближе Марса.

Напомним, последняя замена гироскопов «Хаббла» прошла в 2009 году, во время технического обслуживания обсерватории.