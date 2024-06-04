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Олег Гончар
Олег Гончар
9 часов назад
Рейтинг: +584
Посты: 1490

Французы считают, что российский аппарат следит за геостационарными спутниками

Французский стартап Aldoria, который занимается отслеживанием спутников на околоземной орбите с помощью сети наземных телескопов, предупредил операторов спутниковой связи о том, что обнаружил «внезапное сближение» российского аппарата «Луч-2» со спутником, находящимся на геостационарной орбите.

Сообщество
# космос
# оружие
# Россия
Российский спутник «Луч-2» приближается к  геостационарному спутнику / © Aldoria
Российский спутник «Луч-2» приближается к  геостационарному спутнику / © Aldoria

Маневр, который совершил российский военный спутник под названием «Луч-2», произошел 12 апреля 2024 года на высоте примерно в 35 780 километров от поверхности Земли, говорится в сообщении компании.

Aldoria не раскрыла, за каким спутником мог шпионить «Луч-2», но сообщила, что минимальное расстояние между двумя объектами составляло десять километров), а по состоянию на 3 июня они находятся уже на расстоянии от 20 до 50 километров. 

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Комментарии

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1 Комментарий

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
9 минут назад
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0
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Вот наглядный пример сближения через изменение наклонения плоскости орбиты. По мелькающим звёздам (ориентации штрихов от них) видно направление обращения и орбитального движения. Если бы "Луч" сближался с французской целью по линии направления движения (догоняя или отставая), это означало бы небольшую разность высот орбит при одинаковом наклонении (теоретически нулевом). Но сближение идёт перпендикулярно направлению движения. Это значит, что у орбит практически одинаковая высота, но чуть разные наклонения, и идёт сближение в будущую точку пересечения орбит (их две в такой ситуации). До пересечения не довели, наклонение или высоту "Луча" позже изменили для избежания опасного сближения. Разница наклонений орбит небольшая, первые секунды или десятки секунд. Этот упрощает описание такого движения/сближения, позволяя перейти к системе разностных дифференциальных уравнений, которые короче и проще, а их системы решаются легче.
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