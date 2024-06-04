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Французы считают, что российский аппарат следит за геостационарными спутниками

Французский стартап Aldoria, который занимается отслеживанием спутников на околоземной орбите с помощью сети наземных телескопов, предупредил операторов спутниковой связи о том, что обнаружил «внезапное сближение» российского аппарата «Луч-2» со спутником, находящимся на геостационарной орбите.

Российский спутник «Луч-2» приближается к геостационарному спутнику / © Aldoria

Маневр, который совершил российский военный спутник под названием «Луч-2», произошел 12 апреля 2024 года на высоте примерно в 35 780 километров от поверхности Земли, говорится в сообщении компании.

Aldoria не раскрыла, за каким спутником мог шпионить «Луч-2», но сообщила, что минимальное расстояние между двумя объектами составляло десять километров), а по состоянию на 3 июня они находятся уже на расстоянии от 20 до 50 километров.