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В США начали разработку нового варианта танка Abrams

Армия США заключила с компанией General Dynamics Land Systems, производителем танков Abrams, контракт на начало предварительного проектирования танка M1E3 Abrams, который, как ожидается, станет легче и будет обладать высокотехнологичными возможностями.

Танк M1 Abrams / © Luciano Alcala / US Army

По данным информационного издания Defense News, масса нового танка M1E3 Abrams снизится до 60 тонн, вес нынешнего вариант составляет примерно 73 тонны. M1E3 получит интегрированную систему активной защиты, а также гибридный двигатель, который потребляет на 50% топлива меньше и необитаемую башню. Таким образом, экипаж танка сократиться с четырех человек до трех.

M1E3 Abrams оснастят системой искусственного интеллекта (ИИ), которая будет предупреждать экипаж об угрозах на большом расстоянии и определять приоритет их уничтожения.