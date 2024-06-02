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Создан ноутбук Spacetop G1 с 250-сантиметровым экраном дополненной реальности

Spacetop G1 вполне может стать первым в мире ноутбуком с дополненной реальностью, предлагающим пользователям 250-сантиметровое (100 дюймов) виртуальное рабочее пространство вместо стандартного 13-дюймового ЖК-экрана.

Ноутбук Spacetop G1 с экраном дополненной реальности / © VentureBeat

В комплект Spacetop G1 входят легкие очки дополненной реальности XREAL Air 2 Pro, которые автоматически затемняются при ярком солнечном освещении, тем самым улучшая фокусировку и обеспечивая разборчивость текста без потерь качества.

Ноутбук Spacetop G1 с экраном дополненной реальности / © VentureBeat

Ноутбук весит примерно 1,5 килограмма, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 гигабайтами оперативной памяти, SSD SSD на 128 гигабайт, пятимегапиксельной веб-камерой, Wi-Fi, возможностью подключения Bluetooth 5.3, поддержкой сетей 5G и аккумулятором, обеспечивающим до восьми часов работы при полной зарядке.

Гаджет можно будет приобрести уже в этом году по цене 1900 долларов США (чуть больше 170 тысяч рублей по курсу).

© VentureBeat