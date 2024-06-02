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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +581
Посты: 1484

Создан ноутбук Spacetop G1 с 250-сантиметровым экраном дополненной реальности

Spacetop G1 вполне может стать первым в мире ноутбуком с дополненной реальностью, предлагающим пользователям 250-сантиметровое (100 дюймов) виртуальное рабочее пространство вместо стандартного 13-дюймового ЖК-экрана.

Сообщество
# дополненная реальность
# технологии
Ноутбук Spacetop G1 с экраном дополненной реальности / © VentureBeat
Ноутбук Spacetop G1 с экраном дополненной реальности / © VentureBeat

В комплект Spacetop G1 входят легкие очки дополненной реальности XREAL Air 2 Pro, которые автоматически затемняются при ярком солнечном освещении, тем самым улучшая фокусировку и обеспечивая разборчивость текста без потерь качества.  

Ноутбук Spacetop G1 с экраном дополненной реальности / © VentureBeat
Ноутбук Spacetop G1 с экраном дополненной реальности / © VentureBeat

Ноутбук весит примерно 1,5 килограмма, оснащен процессором Qualcomm Snapdragon QCS8550, 16 гигабайтами оперативной памяти, SSD SSD на 128 гигабайт, пятимегапиксельной веб-камерой, Wi-Fi, возможностью подключения Bluetooth 5.3, поддержкой сетей 5G и аккумулятором, обеспечивающим до восьми часов работы при полной зарядке.

Гаджет можно будет приобрести уже в этом году по цене 1900 долларов США (чуть больше 170 тысяч рублей по курсу).

© VentureBeat
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Виктор Ларионов
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Заправка на орбите: ключ к новому космосуЗаправка на орбите: ключ к новому космосу

Виктор Ларионов
2 часа назад
Александр, насколько знаю, в СИ минуты и секунды. И, даже, если это не так, нужно придерживаться традиций «старой школы», в которой мы учились. / +

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

ulogin_vkontakte_6666789
4 часа назад
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ulogin_vkontakte_6666789
4 часа назад
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Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
7 часов назад
Александр, туда же: > Имеющееся у него время он использует для использования [опять0_о] дополнительной научной нагрузки. Наиболее интересные ее

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
7 часов назад
Александр, на скорую руку не удалось найти подтверждение координатам, приведённым в материале. Они, кстати, обычно указываются, в формате nn°nn', а

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
7 часов назад
Иван, сказали тоже «душновато»... Физик за вес в килограммах ставил «пару» без разговоров. Это азы.

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Иван Колупаев
7 часов назад
Виктор, вы же понимаете что людей мало интересует вес аппарата на Луне если в этом не состоит предмет разговора. Говорить в данном случае масса

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Иван Колупаев
8 часов назад
Roman, это гдейто такой заповедник непуганых филологов? 🙂

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Александр Березин
8 часов назад
Виктор, спасибо, что заметили проблему, поправил. Что до "веса" и "массы" -- полагаю, это результат профдеформации, когда чаще всего читаешь научные

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Виктор Ларионов
8 часов назад
Александр, тем не менее: > Потенциально может быть забрано до двух килограмм, из них полторы[0_о]... И чуть выше формат времени указан некорректно...

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

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Roman Platonov
9 часов назад
Спасибо за своевременный материал. Такие новости украшают новостную ленту. Это новое, это яркое достижение. Вызывает недоумение в связи с этим

Китайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Александр Березин
9 часов назад
Roman, "Александр, высказывать свою оценку, свое мнение - это здоровая критика. Помогает изданию, автору расти, трезво представляя всю палитру мнений

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Иван Лавренов
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Ivan Davydenko
12 часов назад
Никто бы не стал проводить подобное "исследование", поскольку несостоятельность астрологии не вызывает сомнений у людей без магического мышления,

Несостоятельность астрологии научно обосновалиНесостоятельность астрологии научно обосновали

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