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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
Вчера, 11:19
Рейтинг: +297
Посты: 378

Впервые за четверть века в Сенегале обнаружили вымирающего панголина 

Гигантского ящера, или гигантского панголина, зафиксировала фотоловушка в сенегальском национальном парке Ниоколо-Коба 8 марта 2023 года. Это первое наблюдение вымирающего млекопитающего на территории Сенегала с 1999 года.

Сообщество
# животные
# панголины
Гигантский ящер, сфотографированный фотоловушкой 8 марта 2023 года в высохшем русле реки в национальном парке Ниоколо-Коба, Сенегал / © Mouhamadou Mody Ndiaye et al.,  2024
Гигантский ящер, сфотографированный фотоловушкой 8 марта 2023 года в высохшем русле реки в национальном парке Ниоколо-Коба, Сенегал / © Mouhamadou Mody Ndiaye et al.,  2024

Ученые решили опубликовать фотографию гигантского панголина, чтобы привлечь внимание к проблеме животных, чье существование оказалось под угрозой исчезновения из-за браконьерства.

Гигантский панголин (Smutsia gigantea) — наиболее широко распространенный из четырех видов панголинов на Черном континенте, встречающийся по всей Западной и Центральной Африке, от Сенегала до запада Кении. Гигантские ящеры живут в лесах и саваннах, где постоянно есть большое количество воды и в изобилии водятся муравьи и термиты, которыми питаются эти животные.   

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Комментарии

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2 Комментария

Виктор Ларионов
Виктор Ларионов
1 день назад
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> 8 марта 2023 - оперативно=)
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